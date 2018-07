Monti descarta disputar as próximas eleições na Itália

Monti, um ex-professor de economia, foi nomeado para chefiar um governo de tecnocratas no auge da crise financeira na Itália, em novembro. Ele diz que sempre excluiu a possibilidade de continuar após as próximas eleições. Depois de reunião com o ministro das Finanças da União Europeia na terça-feira, Monti afirmou que continuará como senador.

Um aliado próximo de Berlusconi disse que está crescendo um movimento de apoio ao ex-premiê. Disse Angelo Alfano nesta quarta-feira: "Eu acredito que no fim ele vai decidir concorrer". Berlusconi está sendo julgado por ter feito sexo com uma prostituta marroquina menor de idade e usado seu gabinete para encobrir o caso. As informações são da Associated Press e Dow Jones.