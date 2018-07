Monti diz que medidas irão 'acordar' economia italiana

A Itália se arrisca a ser culpada no futuro pela implosão do euro, disse Monti antes de responder às perguntas feitas por jornalistas durante uma coletiva de imprensa. O objetivo do pacote é eliminar o déficit do orçamento italiano até 2013, mesmo com a desaceleração da economia italiana e dos parceiros europeus.

Monti culpou décadas de uma política de visão curta pelos problemas da Itália - principalmente a dívida pública de 1,9 trilhão de euros. Ele disse que o objetivo do seu gabinete é "distribuir sacrifícios" de maneira justa. Ele também prometeu "medidas significativas" contra a evasão fiscal e disse que a nova abordagem do governo será mais "incisiva" que os esforços do passado. As informações são da Dow Jones.