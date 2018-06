Monti é o favorito em eleição, diz pesquisa Há mais italianos que querem que Mario Monti continue a comandar o país, do que o número combinado daqueles que preferem seus principais concorrentes nas eleições do próximo ano, de acordo com uma pesquisa do Instituto Piepoli publicada pelo jornal La Stampa. Ele tem 47% da preferência. O ex-premiê Silvio Berlusconi é o preferido de 24% dos italianos e o esquerdista Pierluigi Bersani, de 20%