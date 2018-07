Monti: é preciso dar continuidade às reformas

Falando a um grupo de jornalistas durante visita ao Kuwait, Monti declarou que o líder do governo italiano eleito no próximo ano teria que trabalhar no sentido de "transformar a sociedade italiana para torná-la mais favorável ao crescimento, à sinceridade, à justiça, ao combate da evasão fiscal e assim por diante", segundo a Reuters.

Conforme a agência de notícias, as eleições devem ocorrer em 10 de março de 2013. As informações são da Dow Jones.