Monti perde apoio e Napolitano pode antecipar eleição O senador Angelino Alfano, líder do partido de centro-direita Povo da Liberdade (PDL, na sigla em italiano) disse nesta sexta-feira que a experiência do governo tecnocrata do primeiro-ministro Mario Monti "acabou", o que levou o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, a abrir consultas com os líderes dos outros dois maiores partidos, Pier Luigi Bersani, do Partido Democrático (PD, centro-esquerda) e Pier Ferdinando Casini, da União Democrata Cristã (centro).