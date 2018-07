Monti prefere novas eleições a paralisação das reformas O primeiro-ministro interino da Itália, Mario Monti, afirmou nesta quarta-feira que os mercados reagiriam mais positivamente se os italianos voltassem às urnas do que se um governo que interrompesse as reformas estruturais do país chegasse ao poder. "Se a alternativa for um governo pronto para interromper o caminho europeu da Itália ou de suas reformas, acredito que seria melhor convocar novas eleições", disse Monti, segundo informações da agência de notícias Ansa.