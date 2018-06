Monti rejeita temor sobre queda de governo O primeiro-ministro italiano, Mario Monti, rejeitou ontem temores de que seu governo poderá cair, após o ex-premiê Silvio Berlusconi dizer, no sábado, que poderia retirar o apoio ao gabinete antes das eleições de 2013. Monti disse que não considerou uma ameaça os comentários de Berlusconi - feitos um dia depois de o ex-premiê ter sido condenado por fraude fiscal a 1 ano de prisão e ter seus direitos políticos cassados. Monti indicou que permanecerá no cargo até as próximas eleições, marcadas para abril.