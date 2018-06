Monti renunciará o cargo de primeiro-ministro da Itália

"Monti não acredita ser possível continuar seu mandato, e consequentemente deixou clara sua intenção de apresentar sua renúncia", disse o comunicado do escritório do presidente italiano, Giorgio Napolitano, acrescentando que Monti pretende deixar o cargo assim que o Parlamento aprovar o orçamento para o ano que vem.

O presidente se reuniu com Monti por quase duas horas neste sábado, no palácio presidencial em Roma. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.