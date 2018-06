Monti vê progresso na gestão da crise de dívida

"Ninguém pode dizer que a crise da zona do euro está totalmente superada. Seria uma atitude perigosa, se chegássemos a um estado de complacência", informou Monti em uma coletiva de imprensa durante sua visita à China.

No entanto, o premiê italiano acredita que a Itália "não será uma nova fagulha no fogo" da crise europeia. Um acordo maior sobre uma "barreira de proteção" para a zona do euro é um passo a frente, afirmou Monti, acrescentando que desejava que ainda mais fundos se comprometessem com tal estrutura defensiva. As informações são da Dow Jones.