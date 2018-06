Moody's eleva rating da Grécia de 'C' para 'Caa3' Moody''s Investors Service anunciou nesta sexta-feira que rebaixou os ratings dos bônus da Grécia em moeda local e estrangeira de ''C'' para ''Caa3'', com perspectiva estável, alegando a melhoria das finanças públicas e perspectivas para a economia. A Grécia tinha até agora a nota mais baixa na classificação da Moody''s.