Moody's: Emergentes e zona do euro travam recuperação O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global não deve se recuperar de forma significativa nos próximos dois anos, uma vez que a gradual desaceleração na China e impedimentos estruturais à expansão na zona do euro, no Brasil e na África do Sul continuam pesando na atividade econômica, avaliou a Moody''s em relatório sobre a perspectiva econômica mundial.