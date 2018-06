Moody's mantém Irlanda em grau especulativo

Segundo a agência de classificação de risco, a Irlanda está hoje menos suscetível a perder o acesso aos mercados financeiros, à medida que suas reformas avançam e a liquidez do país melhora, particularmente com o apoio do programa de ajuda da troica de credores internacionais, que inclui a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). O programa vence no final do ano.

A Moody''s prevê que a Irlanda voltará a ter superávits primários em 2014, o que ajudará a reduzir sua relação dívida/PIB e melhorar as condições de pagamento das dívidas.

Neste sábado, o Tesouro irlandês reagiu com "decepção" à decisão da Moody''s de manter o rating do país em grau especulativo. A Irlanda tinha esperanças de retomar seu rating de investimento antes de voltar a depender totalmente dos mercados para se financiar, a partir do início de 2014. Fonte: Dow Jones Newswires.