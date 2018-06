Segundo a Moody''s, a decisão foi tomada por causa da crise política refletida na mudança de regime em Kiev; da posição de liquidez externa "estressada" do país, tendo em vista a contínua queda das reservas cambiais; e da redução da força fiscal ucraniana, com um esperado aumento na proporção entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB) para entre 55% e 60% no fim de 2014, de 40,5% no fim de 2013.