Moradores de Bangcoc tentam evitar enchentes

A maior parte dos esforços para conter as águas nos últimos dias estava concentrada na melhoria das defesas ao longo do perímetro norte da capital tailandesa, que enfrenta o impacto das águas que chegam do interior, onde as piores inundações da Tailândia em meio século já mataram 315 pessoas.

Mas, nesta terça-feira, as preocupações se voltaram para uma nova frente, uma planície perto do aeroporto Suvarnabhumi.

Uma grande quantidade de civis se juntou aos soldados na construção de diques depois de o governador de Bangcoc ter feito uma dramática advertência pela televisão, afirmando que a cidade tinha até a noite de quarta-feira para fazer uma barricada com 1 milhão de sacos de areia para proteger uma faixa especialmente vulnerável de 6 quilômetros.

As chuvas de monções, que começaram em julho, afetaram dois terços do país, paralisando várias cidades nas quais algumas áreas ainda estão debaixo de dois metros de água, que não deve escoar nas próximas semanas.

Centenas de fábricas ficaram alagadas e analistas dizem que as enchentes já reduziram as projeções para o crescimento econômico em 2011 para 2,5%, abaixo dos 4,4% previstos anteriormente, e podem resultar em prejuízos de US$ 6 bilhões, montante que pode dobrar caso as águas inundem Bangcoc.

O Departamento Real de Irrigação aconselhou nesta terça-feira os moradores de bairros do leste de Bangcoc, que ficam perto do aeroporto de Suvarnabhumi, a protegerem suas casas com sacos de areia e a transferir objetos de valor para andares mais altos, porque o nível da água estava subido rapidamente. Um porta-voz do departamento afirmou que o aeroporto não está sob ameaça. As informações são da Associated Press.