Moradores de Ciudad del Este comentam queda de Lugo

CIUDAD DEL ESTE - A crise política que sucedeu a destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo na sexta-feira, 22, provocando ameaças de sanções ao Paraguai por nações vizinhas, já gera impactos na fronteira do país com o Brasil.

Em Ciudad del Este, polo comercial que atrai milhares de compradores brasileiros diariamente, ao menos dez lojistas consultados pela BBC Brasil calculam que houve queda de até 50% nas vendas neste fim de semana. Eles atribuem o fraco movimento, entre outros motivos, aos rumores de que o Brasil poderia fechar a fronteira com o Paraguai em resposta ao impeachment relâmpago de Lugo.

Confira depoimentos ao enviado especial da BBC Brasil João Fellet: