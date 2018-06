Moradores de Kismayo, Somália, temem conflito entre clãs

"Nós queremos paz, não disputas de clãs e não uma causa para o retorno do Al-Shabab", disse Muhammed Abdi, morador de Kismayo que conversou com a Associated Press por telefone. Os grupos brigam pela receita do porto, que é um dos maiores centros comerciais da Somália.

A cidade era o último bastião controlado pelos extremistas aliados da Al-Qaeda, que taxavam bens que passavam pelo porto para financiar suas atividades.

Reconhecendo a ameaça de um novo conflito, o principal oficial dos Estados Unidos na África, Johnnie Carson, pediu que o governo da Somália e as forças da União Africana "ajam rapidamente e estabeleçam estabilidade política" no local. O Quênia, o principal poder militar que capturou a cidade, convidou os clãs rivais para uma conferência em Nairóbi. As informações são da Associated Press.