Morales comemora 'descolonização' da Bolívia

Os comentários de Morales foram feitos durante discurso no palácio do governo para comemorar os 520 anos do descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Depois que Morales, o primeiro indígena a governar a Bolívia, chegou ao poder, a data passou a ser chamada de Dia da Descolonização.

Morales observou que antes, os políticos, militares e policiais bolivianos vinculados à Embaixada dos EUA era "admirados e todo-poderosos"; hoje, ao manterem tais relações, elas são consideradas espúrias.

"Começamos a nos descolonizar no cenário político e também no econômico", declarou Morales, referindo-se à nacionalização dos hidrocarbonetos. "Agora estamos a caminho da descolonização cultural."

Mike Hammer, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, considerou os comentários de Morales como "nada construtivos", mas expressou a vontade norte-americana de "manter com a Bolívia uma relação que facilite trabalhar temas de preocupação mútua, como combate ao narcotráfico, inclusão social e prosperidade econômica".

No fim de 2008, Morales expulsou o embaixador norte-americano em La Paz e a agência antidrogas dos EUA por suspeita de envolvimento em uma conspiração com a oposição conservadora a seu governo. As informações são da Associated Press.