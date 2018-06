Morales comemora reeleição para 3º mandato na Bolívia O presidente da Bolívia, Evo Morales, comemorou a reeleição para o terceiro mandato no domingo, apesar da contagem oficial de votos não ter chegado ao fim. Segundo pesquisa do instituto Ipsos, encomendada pela rede de TV ATB, Morales venceu o pleito com 60% dos votos. Seu principal concorrente, o magnata do cimento Samuel Doria Medina, teria recebido um quarto dos votos.