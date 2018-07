Morales deve assinar lei dos carros contrabandeados

Enquanto isso, centenas de proprietários de carros ilegais buscaram os órgãos públicos para registrar seus veículos. A futura lei estabelece que, para ser favorecido pela anistia, o automóvel em situação irregular deve estar registrado e seu dono deve pagar por esse trâmite.

O governo boliviano estima que existam no país mais de 10 mil carros ilegais, mas organizações privadas asseguram que passam dos 50 mil os veículos que poderiam obter a anistia. Portanto, o Estado receberia quase US$ 100 milhões, vitais para amenizar o déficit fiscal que alcançará US$ 1 bilhão, ou 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

No ano passado, o governo boliviano gastou mais de US$ 600 milhões para subsidiar o preço dos combustíveis e, neste ano, a conta poderia chegar a US$ 1 bilhão, segundo estimativas oficiais. As informações são da Associated Press.