Morales e Correa felicitam Chávez por vitória na eleição

Texto atualizado às 07h34

LA PAZ - Os líderes da Bolívia e do Equador felicitaram o presidente venezuelano Hugo Chávez por sua reeleição no domingo, 7, dizendo que foi uma vitória não só para ele, mas também para seus aliados latino-americanos. O opositor Henrique Capriles também parabenizou o adversário pela vitória.

"A vitória do presidente Chávez é uma vitória para a democracia", disse Evo Morales, na Bolívia. "Não é apenas um triunfo para o povo da Venezuela. É uma vitória para a aliança bolivariana e toda a América Latina", acrescentou. O novo mandato presidencial de Chávez é um triunfo para "todos os povos latino-americanos que lutam por soberania, dignidade e direito de determinar seu próprio destino", completou o presidente boliviano.

Suas palavras foram ecoadas pelo presidente do Equador Rafael Correa, outro aliado regional de esquerda. "Viva a Venezuela, viva a grande pátria, viva a Revolução Bolivariana!", twittou o líder equatoriano.

Oposição

No comitê de campanha de Capriles, o clima era de tristeza. O candidato oposicionista reconheceu a derrota e deu os parabéns ao adversário. "Quero felicitar o candidato, o presidente da República", disse Capriles. A oposição agora vai ter de se reagrupar para as eleições estaduais, em dezembro.

Vitória

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi reeleito ontem, pela terceira vez, com 54,42% dos votos, ante 44,97% do opositor, com 90% das urnas apuradas, informou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Chávez obteve mais de 7,4 milhões de votos, batendo Capriles por mais de 1,2 milhão de votos.