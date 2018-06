Mordomo do papa promete cooperar em investigação

A promessa dele de ajudar os investigadores aumenta a expectativa de que prelados do alto escalão podem ser nomeados no escândalo sobre o vazamento de correspondências confidenciais do Vaticano que trouxe à tona as lutas pelo poder e as rusgas dentro dos mais altos níveis da Igreja Católica.

Gabriele, mordomo pessoal do papa desde 2006, foi preso na última quarta-feira após documentos serem encontrados no apartamento dele na Cidade do Vaticano. Ele permanece em custódia em uma prisão no Vaticano sob suspeita de roubo. As informações são da Associated Press.