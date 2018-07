Morre 9º jornalista em 18 meses em Veracruz O corpo do jornalista mexicano Víctor Manuel Báez Chino foi encontrado na manhã de ontem no centro de Xalapa, capital do Estado de Veracruz, aumentando para nove o número de profissionais da imprensa assassinados na região em 18 meses. Báez Chino, que trabalhava como editor de polícia e fazia parte de conselhos editoriais de outras publicações, foi sequestrado na noite de quarta-feira.