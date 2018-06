Morre adolescente ferida em tiroteio no Colorado

A adolescente de 17 anos ferida em um tiroteio numa escola de Denver morreu no sábado, após ficar hospitalizada por mais de uma semana em estado crítico. No dia 13 deste mês, Claire Davis foi atingida por um tiro à queima-roupa disparado pro seu colega de classe Karl Pierson, que se matou em seguida.

O xerife do condado de Arapahoe, Grayson Robinson, disse que Davis parece ter sido um alvo aleatório. De acordo com autoridades, Pierson provavelmente tinha como alvo uma bibliotecária que o havia punido por ter entrado na escola com uma escopeta, um facão e três coquetéis molotov. A bibliotecária escapou sem ferimentos. Fonte: Associated Press.