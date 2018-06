Morre Ahmed Kabbah, ex-presidente de Serra Leoa que pôs fim a guerra civil

FREETOWN - Ahmed Teçam Kabbah, ex-presidente de Serra Leoa que conseguiu pôr fim à violenta guerra civil que o país viveu durante mais de uma década, morreu ontem aos 82 anos.

O ex-governante morreu em sua residência em Freetown, segundo informou em comunicado o governo do país, que classificou sua morte de "perda irreparável".

Kabbah foi eleito presidente nas eleições de 1996, processo que provocou um aumento na guerra civil que tinha começado em 1991.

Apenas um ano depois, Kabbah foi derrubado por um golpe militar, mas as Forças de África Ocidental (ECOMOG) recuperaram o poder em nome do governo e o restituíram no cargo.

Em 2002, Kabbah foi reeleito e conseguiu pôr fim oficial a uma guerra civil que deixou milhares de mortos e provocou a fuga de centenas de milhares de pessoas para Libéria e Guiné.

Em 2007, Bai Karoma ganhou as eleições, e Kabbah se tornou o primeiro governante do país a entregar o poder de forma pacífica. / EFE