Morre, aos 57 anos, o primeiro-ministro da Etiópia, Meles Zenawi

Atualizado às 3h55

ADIS-ABEBA - O primeiro-ministro da Etiópia, Meles Zenawi, um dos líderes mais influentes da África, morreu aos 57 anos de idade, informou nesta terça-feira, 21, a televisão estatal etíope.

Zenawi, que havia estava distante da vida pública em razão de uma doença, não tipificada, faleceu no início desta madrugada desta terça, 21, de acordo com um comunicado expedido pelo Conselho de Ministros e divulgado pela emissora de TV. Segundo o texto, o vice-primeiro-ministro e titular da parta de Relações Exteriores, Hailemariam Desalegn, irá liderar por enquanto o Conselho de Ministros, e o governo manterá seus compromissos continentais e internacionais.

Em julho passado, o ministro da Comunicação etíope, Simon Bereket, chegou a informar que Zenawi se recuperava de uma doença causada pelo "esgotamento". "Ele tem alguns problemas de saúde que requeriam atendimento médico. Neste momento, seu estado de saúde é muito bom e estável", disse Bereket na época.

O ministro se dirigiu à imprensa depois de terem circulado versões indicando que o líder etíope estaria internado em situação crítica em um hospital de Bruxelas. Os rumores sobre a saúde de Zenawi ganharam força devido à sua ausência na 19ª Sessão Ordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União africana (UA), da qual era anfitrião em Adis-Abeba em julho passado.

O falecido governante dirigia a Etiópia desde 1991, quando derrubou o governo de Mengistu Haile Mariam, líder da Junta Militar que controlou o país de 1974 a 1987 e depois presidente do país. Zenawi, um grande aliado do Ocidente na luta contra o terrorismo, foi presidente de 1991 a 1995, ano a partir do qual exerceu a função de primeiro-ministro.