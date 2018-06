Morre aos 62 anos o cantor Robin Gibb, do Bee Gees

Gibb havia passado por uma cirurgia intestinal 18 meses atrás, em razão de um outro problema de saúde, mas na ocasião um tumor foi encontrado e o cantor recebeu o diagnóstico de câncer no cólon e no fígado.

Em fevereiro, Gibb disse que sua recuperação era "espetacular", sinalizando a esperança de remissão do câncer. No entanto, recentemente seu estado de saúde piorou. O cantor entrou em coma no mês passado, depois de contrair uma pneumonia. Ainda chegou a ter outros momentos de melhora, mas não resistiu.

Os irmãos Barry, Maurice e Robin Gibb fizeram grande sucesso no mundo da música pop durante a década de 1970, com hits famosos internacionalmente, como "How Deep Is Your Love", "Stayin'' Alive" e "Night Fever". A banda vendeu de mais de 200 milhões de discos desde que começou sua trajetória, nos anos 1960. As informações são da Dow Jones.