Morre aos 86 anos Arthur O. Sulzberger, publisher do New York Times

Morreu na manhã deste sábado, 29, o publisher do New York Times, Arthur O. Sulzberger, que liderou as transformações no jornal centenário norte-americano durante 34 anos. Sulzberger tinha 86 anos e morreu depois de uma longa doença, anunciou a sua família, de acordo com o New York Times.

Sulzberger esteve no comando da empresa - comprada por seu avô em Adolph S. Ochs, em 1896 - durante 34 anos. Ele assumiu o cargo em 1963, levando o jornal por um período de grandes transformações nos Estados Unidos e para as empresas de mídia, "da era das máquinas de linotipo ao nascimento do mundo digital", descreveu o jornal.

Foi decisão de Sulzberger publicar em 1971 a série de reportagens que expôs detalhes sobre a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, comprometendo o governo do então presidente Richard Nixon. O caso ficou conhecido como os "Documentos do Pentágono", em referência aos papéis que basearam a reportagem, obtidos pelo jornal.

O arquivo detalhava o legado do governo de fraude e evasão durante a guerra. Quanto publicados, em 1971, os documentos constrangeram Nixon, que tentou parar as reportagens do New York Times alegando interferências à segurança nacional. O jornal se recusou a atender o pedido do presidente e venceu o caso na Suprema Corte americana, em um caso histórico de liberdade de imprensa.

Em meados dos anos 1970, Sulzberger reformou o jornal em meio a dificuldades financeiras. Ele expandiu o periódico de duas para quatro seções, criando cadernos separados para as editorias da metrópole e negócios. O formato buscava atrair novos leitores, especialmente mulheres, e anunciantes.

A medida foi considerada indigna de um jornal sério por alguns críticos, mas logo verteu-se num sucesso: os cadernos SportsMonday, Science Times Living, Home e Weekend ampliaram as vendas do periódico sem comprometer o núcleo de matérias mais importantes.

Outras inovações do jornal foram possibilitadas por investimentos em melhores máquinas de impressão. As edições nacionais e especiais por regiões e o uso diário de fotos coloridas e infográficos foi estabelecido durante a gestão de Arthur O. Sulzberger.

"Arthur Ochs Sulzberger será lembrado como a pessoa que assegurou a continuidade do jornal, renovando e levando-o a conquistas de alto nível", disse ao New York Times, Richard L. Gelb, membro do conselho da empresa. O jornal é agora mantido pela 4ª geração da família Sulzberger.