Morre pastor que foi conselheiro de presidentes dos EUA

NOVA YORK - O reverendo Billy Graham, filho de um fazendeiro da Carolina do Norte que pregou para milhões de pessoas em eventos em estádios – que chamou de “cruzadas” –, morreu ontem em sua casa aos 99 anos. Ele se tornou o pastor de presidentes e o evangelista cristão mais conhecido dos EUA durante mais de 60 anos.

Graham enfrentou vários problemas de saúde em seus últimos anos, incluindo câncer de próstata, hidrocefalia (acúmulo de líquido no cérebro) e sintomas da doença de Parkinson.

Ele espalhou sua influência em todo o país e pelo mundo por meio de uma combinação de convicção religiosa, imponente presença de palco e o uso perspicaz de rádio, televisão e avançadas tecnologias de comunicação. Uma conquista central foi incentivar os protestantes evangélicos a recuperar a influência social que chegaram a exercer.

Mas, em seus últimos anos, Graham manteve distância do movimento político evangélico rejeitando apoiar candidatos e evitando questões sensíveis, cruciais para os conservadores religiosos. “Se eu entrar em tais assuntos, eles dividirão o público em relação a um problema que não é aquele que estou promovendo”, disse ele em entrevista, em 2005. “Estou promovendo apenas o Evangelho.”

Graham levou o papel de evangelista a um novo nível, tirando-o das tendas de lona nas pequenas cidades dos EUA para os palcos de estádios lotados nas principais cidades do mundo. Ele escreveu 30 livros e foi o primeiro a usar novas tecnologias de comunicação para fins religiosos. Durante sua “cruzada global” em Porto Rico, em 1995, seus sermões foram traduzidos simultaneamente para 48 idiomas e transmitidos para 185 países via satélite.

A posição de Graham como líder religioso era incomum: ao contrário do papa ou do dalai-lama, ele não falava para uma igreja em particular (embora ele fosse da Batista do Sul dos EUA) ou para uma pessoa em particular. Às vezes, ele parecia ocupar o papel de clérigo nacional. Ele leu as Escrituras no funeral do presidente Richard Nixon, em 1994, e ofereceu orações na Catedral Nacional para as vítimas do 11 de Setembro. Graham ajudou George W. Bush a deixar de beber, antes de se tornar presidente, e recebeu Barack Obama em sua casa, na Carolina do Norte, em 2010.

Seu alcance era global e ele foi recebido até mesmo por líderes como Kim Il-sung, da Coreia do Norte, que o convidou para pregar em igrejas autorizadas de Pyongyang. Quando mais jovem, Graham se tornou um modelo para aspirantes a evangelistas, levando muitos jovens a copiar seus gestos. O pastor, no entanto, não foi isento de críticas.

No início de sua carreira, alguns importantes líderes e teólogos protestantes o acusaram de pregar uma mensagem simplista de salvação pessoal que ignorou a complexidade de problemas sociais como o racismo e a pobreza. Mais tarde, os críticos disseram que ele mostrava ingenuidade política ao manter um relacionamento público com Nixon, mesmo algum tempo depois do escândalo de Watergate.

Em 2007, a Associação Evangélica Billy Graham, com 750 funcionários, estimou que ele havia pregado o Evangelho para mais de 215 milhões de pessoas em mais de 185 países e territórios desde o início de suas cruzadas, em Michigan, em 1947. Ele alcançou outra centena de milhões pela TV e no cinema. “Isto não é evangelismo em massa”, Graham gostava de dizer, “mas evangelismo pessoal em escala de massa”. / NYT, TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO