Morre bebê que nasceu após pais sofrerem acidente em NY

A polícia segue procurando Julio Acevedo, de 44 anos, motorista do BMW que fugiu a pé depois de bater em um táxi em um cruzamento, matando Nachman e Raizy Glauber, ambos de 21 anos. Raizy, grávida de sete meses, e seu marido estavam a caminho de um hospital. O taxista sofreu ferimentos leves e foi liberado.

Segundo a polícia, Acevedo, que já foi preso por dirigir embriagado em fevereiro, estava a pelo menos 100 km/h, duas vezes acima do limite de velocidade no momento da colisão. Além disso, Acevedo já esteve oito anos na prisão sob a acusação de homicídio e violou a liberdade condicional.

"Nós, da comunidade judaica, estamos exigindo que o promotor indicie o motorista da BMW que causou a morte do casal e da criança por triplo homicídio", afirmou Abraham, em um comunicado. "Este covarde deixou a cena do acidente sem se preocupar em verificar como estavam as pessoas do outro carro.''''

A causa do acidente ainda está sob investigação. O motorista do BMW deve, no mínimo, enfrentar a acusação de omissão de socorro. Já o proprietário registrado do veículo, que não estava no carro no momento do acidente, já foi acusado de fraude de seguros. Ele se chama Takia Walker, tem 29 anos e foi preso no domingo.

Uma pessoa familiarizada com a investigação disse que Walker comprou o carro legalmente e, em seguida, o entregou a um outro homem. Os investigadores estão tentando localizar este homem, que teria emprestado ou alugado o carro para Acevedo. As informações são da Associated Press.