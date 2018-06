Morre criador da vacina contra a hanseníase

O trabalho do doutor Jacinto Convit para chegar a uma vacina para a hanseníase fez com que ele desenvolvesse a terapia contra a leishmaniose. Isso levou a Organização Pan-Americana da Saúde a declará-lo "Herói da Saúde Pública" em 2002. Em 1987, o cientista foi homenageado com o Prêmio Príncipe das Astúrias para a investigação científica.

O médico continuava a supervisionar o trabalho para o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer e a publicação dos últimos dos seus mais de 300 artigos científicos em 2013.

Convit fundou o Instituto de Biomedicina da Venezuela e lecionou nas Universidades de Columbia, Stanford e Miami. Fonte: Associated Press.