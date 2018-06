Morre do guitarrista de flamenco Paco de Lucia Paco de Lucia, um dos principais guitarristas de flamenco do mundo, morreu aos 66 anos no México, informaram autoridades espanholas nesta quarta-feira. Uma porta-voz da prefeitura da cidade natal do guitarrista espanhol, Algericas, disse que integrantes da família do músico informaram que ele morreu vítima de um ataque cardíaco.