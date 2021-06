Morre Donald Rumsfeld, arquiteto da invasão americana do Iraque em 2003

WASHINGTON - Morreu nesta quarta-feira, 30, aos 88 anos o ex-secretário de Defesa americano Donald Rumsfeld, um dos protagonistas da invasão que levou à Segunda Guerra do Iraque, no governo de George W. Bush (2001-2009).

Depois de ter servido como chefe do Pentágono nos anos 70 no governo de Gerald Ford (1974-1976), Rumsfeld voltou ao comando do Departamento de Defesa em 2001. À época fazia parte da ala "neocon" do Partido Republicano, junto do então vice-presidente Dick Cheney e de Paul Wolfwitz. Na sua gestão, os EUA sofreram o atentado de 11 de setembro.

Coube a Rumsfeld supervisionar a invasão do Afeganistão no final daquele ano e a do Iraque, em 2004, sob forte crítica internacional. À época, Rumsfeld alegava que o ditador Saddam Hussein detinha armas de destruição em massa, o que nunca foi provado.

Durante a ocupação, o Pentágono foi alvo de acusações de abusos de direitos humanos na prisão de Abu Ghraib. Rumsfeld na época também foi alvo de críticas pela lentidão na resposta à insurgência sunita. Ele acabaria sendo substituído no segundo mandato de Bush por Robert Gates. /AFP e AP