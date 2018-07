Morre em Genebra herdeiro do trono O herdeiro da coroa saudita morreu ontem em Genebra, aos 78 anos. Ministro do Interior, o príncipe Nayef era o primeiro na linha de sucessão de seu irmão, rei Abdullah, no comando do reino. Outro irmão, príncipe Salman, hoje no Ministério da Defesa depois de governar a capital Riad por cinco décadas, deve ser o próximo a assumir o poder do maior exportador de petróleo do mundo. Esta transição já era prevista porque Nayef estava doente há alguns anos.