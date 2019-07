Maria Aparecida Silva do Amaral morreu na noite de sexta-feira aos 94 anos. Mãe do diplomata Sérgio Amaral, que até junho ocupou o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ela deixa o filho, sete netos e três bisnetos.

Viúva, nasceu em Araras (SP). O velório acontece neste sábado no Sírio Libanês, com saída do cortejo às 15h30. O sepultamento será no Cemitério São Paulo, também neste sábado, às 16h30.