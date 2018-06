Morre ex-prefeito de Nova York Ed Koch

Prefeito de Nova York por três mandatos, de 1978 a 1989, Ed Koch morreu ontem aos 88 anos na cidade onde nasceu e morou a vida toda. A morte ocorre na semana em que seu nome havia voltado às manchetes com o lançamento de um documentário sobre a sua trajetória política.

Koch sempre será associado aos anos 80, com a emergência da aids, alta criminalidade, conflitos raciais e casos de corrupção. Na época, algumas áreas de Nova York eram praticamente intransitáveis.

Apesar disso, Koch era popular. Sua imagem apenas ficou afetada quando tentou concorrer a um quarto mandato e alguns políticos próximos a ele foram envolvidos em casos de corrupção. Depois da aposentadoria, continuou uma voz forte de Nova York. Teve programas na TV e no rádio.

Liberal, no sentido americano da palavra, no início da carreira, ele passou a ser visto como conservador por sua política fiscal. Formado no City College, cursou posteriormente direito na Universidade de Nova York.