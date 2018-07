Morre fundador do Partido Popular Manuel Fraga Iribarne, ex-ministro da ditadura de Francisco Franco e figura-chave da política espanhola durante a transição para a democracia, morreu no domingo, aos 89 anos, informou o Partido Popular (PP), do qual foi fundador. Segundo fontes ligadas à família, Fraga Iribarne - amigo de Fidel Castro - morreu em casa, em Madri, de parada cardíaca provocada por uma severa infecção pulmonar.