Morre guerrilheiro ligado a líder máximo das Farc na Colômbia

BOGOTÁ - Um líder guerrilheiro ligado ao máximo comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morreu em combate com as Forças Militares em uma zona de floresta no nordeste da Colômbia, demonstrando que a ofensiva militar contra o grupo rebelde continua, apesar da negociação de paz em andamento em Cuba, informou o Exército nesta segunda-feira, 20.

Ernesto Antonio Hurtado, conhecido como "El Negro Eliezer", liderava uma coluna móvel das Farc supostamente dedicada ao narcotráfico e era considerado um homem de confiança do chefe máximo do grupo, Rodrigo Londoño, o "Timochenko".

Ele morreu no domingo perto do município de Hacarí, no Estado de Santander, no norte do país, fronteira com a Venezuela. "As Farc perdem um dos sujeitos responsáveis diretamente pelas finanças da comercialização de cocaína. Hurtado, homem de confiança de Timochenko, era encarregado de articular todos os braços do narcotráfico no norte de Santander", segundo um comunicado do Exército.

Ele é o mais recente líder das Farc a morrer durante a negociação de paz entre o grupo rebelde e o governo que ocorre há seis meses em Cuba. A negociação, nova tentativa de acabar com o confronto de quase cinco décadas, o mais prolongado do hemisfério, e que deixou mais de 100 mil mortos, impedindo um maior crescimento da economia do país, não considera um cessar-fogo. / REUTERS