Morre irmão de Omran, menino ferido em ataque em Alepo

Morreu Ali, o irmão do pequeno Omran Daqneesh, menino de 5 anos ferido em um bombardeio em Alepo, na Síria, cuja imagem chocou o mundo esta semana e virou símbolo da crueldade dos confrontos no país.

Segundo a ativista da ONG Save the Children Carolini Anning, Ali, de 10 anos, morreu em decorrência de ferimentos registrados no mesmo ataque feriu o irmão. "Mais uma morte sem sentido de uma criança na Síria", acrescentou a ativista em mensagem no Twitter.

Demais membros da família teriam conseguido sobreviver ao bombardeio. Sua mãe sofreu apenas feridas em uma perna e seu pai, na cabeça. Sua irmã de 7 anos precisou passar por uma cirurgia, mas já está bem, assim como seus outros irmãos.

A imagem de Omran sentando dentro de uma ambulância, com o rosto ensanguentado, foi divulgada por ativistas opositores ao reegime sírio, do presidente Bashar Assad.

A cidade de Alepo é o exemplo do que acontece em toda a Síria desde 2011, quando rebeldes inspirados pela Privaera Árabe começaram a lutar contra Assad.

Atualmente, vários grupos rebeldes e extremistas combatem entre si e contra o governo.

Além disso, o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) tenta aproveitar a situação de conflito para conquistar territórios na Síria e criar um califado. Forças internacionais também bombardeiam a Síria para conter o avanço do EI./ ANSA