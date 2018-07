Morre japonesa considerada pessoa mais velha do mundo aos 117 anos

TÓQUIO - A japonesa Chiyo Miyako, considerada a pessoa mais velha do mundo pelo Gerontology Research Group (GRG) e pelo Guiness World Records, morreu com 117 anos e 81 dias no último domingo, 22, em Kanagawa, cidade no sul do Japão. O óbito foi confirmado pelo governo local, que não detalhou a causa da morte a pedido da família da idosa.

Chiyo nasceu em 2 de maio de 1901 e se tornou a pessoa mais velha do mundo em abril deste ano quando a também japonesa Nabi Tajima morreu aos 117 anos. Segundo familiares, a idosa era bastante "tagarela" e era considerada uma "deusa" por todos que a conheciam devido a sua natureza gentil e paciente com o próximo. Seu hobby favorito era caligrafia, algo a que se dedicava até recentemente.

Após a morte das duas idosas, o ministério da Saúde do Japão afirma que a japonesa Kane Tanaka, de 115 anos, é a pessoa mais velha do mundo. Tanaka vive em Fukuoka, no sul do Japão. A informação ainda não foi confirmada pelo Guiness.

O Japão também é lar do homem mais velho do mundo, Masazo Nonaka, residente da cidade nortenha de Hokkaido. Na última quarta-feira, 25, ele comemorou seu 113º aniversário. //ASSOCIATED PRESS