Morre jornalista que denunciou grampos de tabloide

Segundo o Guardian, no entanto, a morte não é considerada suspeita. Hoare trabalhou nos jornais sensacionalistas The Sun e News of the World junto com o ex-editor Andy Coulson, informa o Guardian. Ele teria sido demitido do News of the World por problemas com drogas e álcool.

Andy Coulson, ex-editor do tabloide e que chegou a ocupar a chefia do setor de comunicações do primeiro-ministro David Cameron, chegou a ser preso no âmbito da investigação do escândalo de grampos, mas acabou liberado após pagar fiança. As informações são da Dow Jones.