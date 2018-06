Morre mais velho sobrevivente de campos de concentração

Após se recusar a renunciar à sua fé como Testemunha de Jeová e a se unir às fileiras das Forças Armadas alemãs, o austríaco sobreviveu a três campos de concentração e a trabalhos forçados entre 1939 e 1945.

Ele pesava apenas 28 quilos quando saiu do campo Ravensbrueck, em 1943, após concordar em trabalhar como trabalhador rural escravo.

A vida de Engleitner foi documentada no livro e no filme "Unbroken Will", de Bernhard Rammerstorfer. As informações são da Associated Press.