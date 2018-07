Morre mulher do ex-presidente americano Gerald Ford A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Betty Ford morreu ontem à noite aos 93 anos. Ela foi casada com Gerald Ford, que entrou na Casa Branca após a renúncia de Richard Nixon em consequência do escândalo conhecido como Watergate. Gerald Ford faleceu em 2006, também aos 93 anos. Betty Ford ficou conhecida nos Estados Unidos não só como primeira-dama, mas por seu trabalho de apoio aos dependentes de drogas e álcool a partir de sua própria experiência.