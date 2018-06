Morre nos EUA homem que ateou fogo ao próprio corpo Morreu neste sábado o homem que ateou fogo ao próprio corpo ontem, no National Mall, um parque próximo à sede do Congresso dos EUA em Washington, informou o porta-voz da polícia, Araz Alali. A polícia está investigando o motivo do suicídio. A identidade do homem ainda não foi revelada.