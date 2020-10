Morre número 2 de Saddam Hussein

BAGDÁ - Ezzat Ibrahim al-Duri, considerado o 'número 2' do ditador iraquiano Saddam Hussein e um dos homens mais procurados pelos Estados Unidos, morreu, anunciaram seu partido e sua filha nesta segunda-feira, 26, sem especificar local, data ou causa da morte.

"Expresso minhas condolências (...) pelo colega Ezzat Ibrahim", tuitou Raghad Saddam Hussein, filha de Saddam, que, após ser condenado à pena de morte, foi enforcado em 2006.

O Partido Baaz (nacionalista árabe) publicou um comunicado no qual anunciava a morte do então ex-vice-presidente iraquiano e vice-presidente do Conselho do Comando da Revolução.

A possível morte de Al-Duri foi comentada em várias ocasiões nos últimos anos, mas os boatos sempre foram desmentidos por líderes ou apoiadores do antigo regime.

Al-Duri era procurado, e as autoridades americanas chegaram a oferecer uma recompensa de US$ 10 milhões por ele.

Após a queda do regime iraquiano, em 2003, ex-líderes e oficiais do Baaz desempenharam um papel fundamental na resistência militar contra as tropas americanas, antes de se aproximarem do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que foi derrotado militarmente no Iraque no final de 2017.

Em vídeo postado na internet em 2016, Al-Duri qualificava como "heróis" os extremistas do EI que controlavam grande parte do território iraquiano desde junho de 2014.

Ele também manteve vínculos com o Exército dos Homens da Ordem de Naqshbandiyya, um grupo islâmico e pan-árabe formado por ex-militantes do Baaz que participaram da resistência contra a presença militar americana. /AFP