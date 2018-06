Morre o general Aussaresses, torturador impenitente

A morte do general Aussaresses, também acusado de treinar torturadores de extintas ditaduras latino-americanas durante o período em que foi adido militar da França no Brasil, foi anunciada no site de uma associação de paraquedistas veteranos franceses.

"Manifesto pesar", disse Aussaresses à Associated Press em entrevista concedida em 2001. "Mas não posso expressar remorso. Isso subentenderia culpa. Considero ter cumprido minha difícil tarefa como um soldado engajado numa difícil missão." Fonte: Associated Press.