Morre o pianista e compositor de jazz Dave Brubeck

De acordo com o agente, Brubeck morreu quando estava a caminho de um cardiologista para uma consulta. Ele estava acompanhado do filho, no momento da morte.

Músicas do Dave Brubeck Quartet como "Take Five" consolidaram o artista como um dos principais compositores de jazz moderno.

Em 1954, Brubeck foi o primeiro músico do estilo a ter a fotografia estampada na capa da revista Time. As informações são da Associated Press.