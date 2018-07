Morre pacifista que protestou por anos no Parlamento

Haw estava recebendo tratamento na Alemanha e morreu no sábado, enquanto dormia, segundo a família. O pacifista, que conseguiu reunir em seus arredores numerosos seguidores, lutava nos tribunais para voltar ao seu lugar de acampamento. Ele foi expulso pelo prefeito de Londres, Boris Johnson, em março passado, seguindo ordem do Tribunal Superior.

O britânico chegou à praça do Parlamento em 2001, cercado de fotos de conflitos e slogans antiguerra. Primeiro, protestava contra a política internacional do Reino Unido e Estados Unidos e as sanções ao Iraque. Depois, protestou contra a guerra no país árabe e no Afeganistão.

Nos últimos anos, Haw resistiu a várias tentativas de expulsão por parte das autoridades municipais e o próprio Parlamento - que em 2005 aprovou uma lei proibindo protestos em um perímetro de 1,5 km, mas Haw escapou da lei dizendo que seu protesto era anterior à lei. As informações são da AP.