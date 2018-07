Morre pai de médico australiano que atuou no resgate de crianças na Tailândia

SAI MAE, TAILÂNDIA - O pai do principal médico envolvido no resgate dos doze meninos presos em uma caverna no norte da Tailândia morreu nesta terça-feira, 10, pouco depois da equipe de mergulhares salvar o último grupo de crianças. O australiano Richard Harris foi um dos especialistas estrangeiros convocados para atuar nos trabalhos e foi um dos responsáveis por dar o aval para início dos trabalhos, iniciados no domingo, 8.

Segundo Andrew Peace, chefe de Harris em um hospital na Austrália, o pai do médico faleceu pouco depois das equipes de resgate concluírem os trabalhos na caverna.

"Claramente esse é um período de luto para toda a família Harris, intensificado por toda a demanda física e emocional de ter sido parte de uma operação de resgate altamente complexa e extremamente bem sucedida", disse Peace. Em respeito à privacidade da família, não foram divulgadas as causas da morte do pai do médico.

Considerado uma peça-chave para o início da operação de resgate, o médico e anestesista Richard Harris tem mais de 30 anos de experiência em mergulho e foi um dos especialistas convocados para auxiliar na missão de resgate. Ele estava de férias quando aceitou o convite. Foi Harris quem primeiro avaliou as condições físicas dos meninos presos na caverna para determinar se eles estavam aptos para a travessia subaquática e também determinou a ordem que os garotos deveriam ser retirados. O aval do médico foi um dos fatores que levou ao início das operações de resgate no último fim de semana e que retirou, após três dias de trabalho, as doze crianças e seu técnico de futebol.

Harris não foi localizado para comentar a morte do pai. Segundo amigos do médico, ele retornará à Adelaide, na Austrália, nos próximos dias. //ASSOCIATED PRESS