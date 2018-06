Morre policial turco que ficou ferido durante protestos

Os protestos, que começaram por causa de um projeto do governo de arrancar árvores da principal praça de Istambul, para abrir caminho para um shopping center, entrou no seu sétimo dia. As manifestações tomaram uma proporção muito maior do que a proteção às árvores e se transformou numa expressão de profundo descontentamento contra o governo do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan e se espalhou por várias cidades de todo o país.

Durante os confrontos, geralmente violentos, entre manifestantes e policiais, três pessoas perderam a vida, uma está sob cuidados intensivos e cerca de 1.000 ficaram feridas, informaram funcionários de serviços médicos e grupos de defesa dos direitos humanos.

O centro dos protestos continua a ser a praça Taksim e o parque Gezi, que é ocupado por pessoas de todas as esferas da sociedade. Fonte: Dow Jones e Associated Press.