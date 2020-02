Morre 'Popeye', o sicário mais famoso de Pablo Escobar

Jhon Jairo Velásquez, conhecido como Popeye, o mais famoso assassino de aluguel de Pablo Escobar, que sobreviveu a sete tentativas de assassinato e a diversos atentandos na prisão, morreu de câncer no êsôfago nesta quinta-feira, 6. Ele era o chefe dos sicários do cartel de Medellin no auge do domínio de Pablo Escobar.

Popeye tinha 57 anos. Ele estava preso desde maio de 2018 por extorsão, de acordo o jornal colombiano “El Tiempo”, que classificou Popeye como um dos piores criminosos da história do país.

Ele era conhecido por ser o “revólver mais temido” da Colômbia. Em uma entrevista em 2015, concedida ao jornal português Expresso, afirmou “mataria a minha mãe se Escobar tivesse pedido”.

“Pablo Escobar era um assassino, um terrorista, um traficante de drogas, um sequestrador, um vigarista, mas ele era meu amigo”, disse Popeye à France Presse em 2015.

Em sua longa ficha corrida como sicário de Pablo Escobar constavam mais de 300 assassinatos, entre eles a morte de juízes, policiais, jornalistas e do candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Também era responsável por planejar a morte de outras 3000 pessoas, entre elas as 110 vítimas do atentado ao voo da Avianca, em 1989. Costumava se vangloriar dos seus feitos. Dizia ser um “guerreiro de rua numa guerra contra o Estado”. Também gostava que lhe chamassem de “Anjo da Morte”.

Popeye, o assassino de Pablo Escobar

Popeye foi condenado 13 vezes e ficou 23 anos preso. Nesse período, ele passou a colaborar com a Justiça e parte de suas confissões foram usadas em investigações que envolveram autoridades colombianas como um senador, um general e um ex-diretor do departamento de segurança.

No fim do ano passado, ele foi transferido para um hospital porque já estava em fase terminal. Ele entrou no grupo de Escobar aos 23 anos.

Conforme o poder do cartel de Medellin crescia, sua influência era cada vez maior, e suas ações mais ousadas. Popeye planejou diversos atentados com carros-bomba. Ele foi responsável por pelo menos 200 atentados em Bogotá, Medellín e Cali.

Para pressionar o governo colombiano a não aceitar acordos de extradição, Escobar ordenou uma série de sequestros de políticos. Popeye participou do processo e chegou, em 1988, a sequestrar o então candidato a prefeito de Bogotá, Andrés Pastrana

Segundo relatos, ele manteve Pastrana em cativeiro por oito dias, no mesmo lugar que o procurador-geral Carlos Mauro Hoyos. Escobar mandou matar o promotor, mas Pastrana foi resgatado e eleito prefeito de Bogotá. Em 1998 se tornou presidente da Colômbia.

Por três décadas Popeye foi o único sobrevivente do pelotão de assassinos do cartel de Medellín, comandados por Pablo Escobar. Popeye já havia sido baleado sete vezes e escapou a dezenas de atentados na prisão.

Em 1991, já parte de um grupo de elite do cartel, Popeye se mudou para a Catedral, a luxuosa prisão desenhada e arquitetada por Escobar.

De lá, Escobar ordenou o assassinato de Fernando Galeano e Gerardo Moncada, membros do Cartel acusados de desviar dinheiro do tráfico. Coube a Popeye desmembrar e atear fogo nos corpos

Popeye se entregou à polícia no fim de 1991, quando o cerco ao cartel se fechava cada vez mais, rompendo assim uma década de lealdade inabalável para com o seu ‘patrón’, Pablo Escobar, em nome do qual matou a sua própria mulher e o melhor amigo.

Ele foi condenado a 30 anos de prisão pela morte do candidato à presidência Luis Carlos Galán, em 1989. Pelas outras mortes, nas quais estima-se ter ganhado cerca de US$ 10 milhão, não foi condenado.

Atravessou 23 anos nas piores prisões colombianas, participando em mais guerras entre mafiosos, cartéis, paramilitares de direita e guerrilheiros comunistas das FARC.

Saiu em liberdade condicional em agosto de 2014, com apenas 60% da pena cumprida, por bom comportamento, garantia de reinserção social e colaboração com a justiça na investigação de vários casos relacionados com narcotráfico e redes mafiosas.

“Tenho 80% de probabilidades de morrer nas próximas semanas”, afirmou, quando deixou a prisão, em 2014./ Com Agências Internacionais